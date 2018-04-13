Перевозчики 71 маршрута узнали о расторжении договора от нижегородских журналистов

На вопрос журналистов, знает ли Комраков о расторжении договора, Владимир Панов так и сказал: «Вот через вас и сообщим». Со слов мэра, к перевозчику накопилось масса претензий, например, от ГИБДД по техническому состоянию машин. К тому же он до сих пор не подключен системе ГЛОНАСС, и диспетчеры не могут отследить, соблюдает ли он расписание.

Вспомнили и многочисленные инциденты с автобусами этого перевозчика. Например, когда у маршрутки на ходу отвалились колеса. Другой случай — автобус зажал дверьми женщину с ребенком и протащил их за собой, причем это случилось не один раз. Вспыхнувшая недавно на Зеленском съезде маршрутка, о которой говорил мэр, к Комракову не имеет отношения, но и в его послужном списке есть такой случай.

Как сказала и.о. главы дептранса Елена Кузнецова , перевозчик получал уведомления о нарушениях, но ни разу не явился в департамент, чтобы задать вопросы, получить ответы и, возможно, исправить свою работу.

Александр Кормаков утверждает, что официально, под роспись, никаких уведомлений не получал. Но новостью это для него не стало.

— О том, что такое произойдет, я знал еще год назад, когда открыли маршрут Каргину . Для этого и открывали. Но как не ожидаешь, всегда приходит неожиданно, — сказал он корреспонденту NN.ru.

Комментировать что-либо до получения официального документа Александр Юрьевич не стал. «Будем думать», — сказал он. И добавил, что если так реагировать на нарушения, то придется отменить все маршруты.

Дмитрий Каргин тоже не удивился такому развитию событий. Он считает, что соперник в 2010 году выиграл конкурс на этот маршрут нечестно — даже назвал это «рейдерским захватом» — и теперь справедливость восстановлена.

— Я в последние месяцы смотрю — у него выход все меньше и меньше. Согласно договору должно быть 35 машин, а в последнее время выходя от 12 до 24, — заметил он. — Техническое состояние машин с каждым месяцем все хуже и хуже, это становится небезопасным, плюс внутреннее состояние салонов. К этому шло, я так понимаю.

На вопрос, не будут ли недовольны жители потерей дешевого перевозчика (Комраков возит пассажиров за 20 рублей), Дмитрий Валенинович заявил, что тарифы должны быть для всех одинаковы.

— Из-за чего я ездил в тот момент дешевле? Из-за того, что была анархия, бардак в организации пассажирских перевозок. Администрация лоббировала перевозчиков, которые были с ней в каких-то отношениях, — пояснил он корреспонденту NN.ru. — Они превышали квоты — у меня убавлялся пассажиропоток. Для того чтобы как-то выжить, нужно было пассажиров привлечь к себе.

По мнению Каргина, чтобы построить эффективную маршрутную сеть, нужно, чтобы все участники общественного транспорта были подключены к системе АСКОП и двигались в едином пассажиропотоке. Сам он подключен к системе и готов перевозить льготников и ввести временные — 60 и 90 минут — билеты хоть завтра. Для этого нужна «политическая воля администрации». С прежним руководством мэрии была устная договоренность, что он будет принимать ЕСПБ и ЕСПА даже без компенсации выпадающих доходов.

Насчет компенсации спрашивали и у мэра. Владимир Панов заявил, что она выплачивается из областного бюджета. Поэтому перевозчику следует обратиться в областной Минтранс

Что касается проверок, они продолжаться. Нарушения каждого из перевозчиков проанализируют и выберут меру воздействия. Расторжение договора — это крайняя мера.

— С точки зрения транспорта мы находимся даже не в 90-х, а непонятно в каких годах. Проверки начались сравнительно недавно, а уже 4 автобуса арестованы: два — на маршруте № 21, и 2 — на № 69. Это черные перевозчики, которые не имеют никаких разрешений, просто вешают себе номер и выходят на маршрут. Они неподконтрольны, собирают деньги жителей и исчезают, — сказал Владмири Панов. — Это наша сегодняшняя реальность. Она ненормальна для города-миллионника.

Позиция нынешней администрации такова: выполняйте нормы закона и пункты соглашений или уходите.

— Для нас важно, чтобы по ту сторону маршрутной карты находился ответственный перевозчик. С таким партнерам мы готовы работать, — подытожил глава города.