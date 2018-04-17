Сработала пожарная сигнализация: из ростовского аэропорта эвакуировали десятки пассажиров

Посетителей Платова попросили оперативно покинуть здание в связи с пожарной тревогой. Об этом сегодня в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. В администрации авиагавани факт происшествия подтвердили.

— Сигнализация сработала в 11:35. Люди покинули помещение и ждали на улице, пока проводилась проверка. На что среагировало устройство, ответить затрудняюсь. Известно лишь, что никакого задымления или пожара у нас не было. Буквально через 40 минут все пассажиры смогли вернуться в терминал, — рассказала директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.

Она добавила, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме, задержки рейсов нет. Причину срабатывания датчика сигнализации предстоит выяснить службам авиагавани.