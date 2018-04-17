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Сработала пожарная сигнализация: из ростовского аэропорта эвакуировали десятки пассажиров
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Сработала пожарная сигнализация: из ростовского аэропорта эвакуировали десятки пассажиров 

161.ru 31 минуту назад
Фото: 161.ru
Посетителей Платова попросили оперативно покинуть здание в связи с пожарной тревогой. Об этом сегодня в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. В администрации авиагавани факт происшествия подтвердили.
— Сигнализация сработала в 11:35. Люди покинули помещение и ждали на улице, пока проводилась проверка. На что среагировало устройство, ответить затрудняюсь. Известно лишь, что никакого задымления или пожара у нас не было. Буквально через 40 минут все пассажиры смогли вернуться в терминал, — рассказала директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.
Она добавила, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме, задержки рейсов нет. Причину срабатывания датчика сигнализации предстоит выяснить службам авиагавани.
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 Ещё 11 источников 
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