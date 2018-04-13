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Ростов получит в два раза больше велодорожек за 165 млн рублей
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Ростов получит в два раза больше велодорожек за 165 млн рублей 

Деловое сообщество 2 часа назад
На реализацию проекта потребуется несколько лет, общая протяженность велосипедных дорожек составит около 25 километров. Деньги выделят как частные инвесторы, так и городские власти. Сейчас ведется разработка проекта, пока утверждены только схемы движения. Впереди большая работа, нужно учесть множество нюансов: где расширить полосу движения для новой дорожки, где огородить или выделить. После составления подробной схемы реализации проекта его вынесут на утверждение в городскую думу Ростова.
Начальник отдела организации дорожного движения Департамента автодорог Нарек Тамразян, рассказал представителям ростовских СМИ, что на данный момент общая протяженность велосипедных дорожек в городе — 12,7 км.
Новые велодорожки планируют проложить на пр. Коммунистическом, пр. Стачки, ул. Зорге, бульвару Комарова, пр. Космонавтов, ул. Волкова, пр. Шолохова, пр. Сельмаш, пр. 40-летия Победы, ул. Пушкинская, пер. Доломановскому и Братскому.
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