Ростов получит в два раза больше велодорожек за 165 млн рублей

На реализацию проекта потребуется несколько лет, общая протяженность велосипедных дорожек составит около 25 километров. Деньги выделят как частные инвесторы, так и городские власти. Сейчас ведется разработка проекта, пока утверждены только схемы движения. Впереди большая работа, нужно учесть множество нюансов: где расширить полосу движения для новой дорожки, где огородить или выделить. После составления подробной схемы реализации проекта его вынесут на утверждение в городскую думу Ростова.

Начальник отдела организации дорожного движения Департамента автодорог Нарек Тамразян, рассказал представителям ростовских СМИ, что на данный момент общая протяженность велосипедных дорожек в городе — 12,7 км.

Новые велодорожки планируют проложить на пр. Коммунистическом, пр. Стачки, ул. Зорге, бульвару Комарова, пр. Космонавтов, ул. Волкова, пр. Шолохова, пр. Сельмаш, пр. 40-летия Победы, ул. Пушкинская, пер. Доломановскому и Братскому.