Ещё
В Швеции открылась первая дорога, заряжающая электромобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Швеции открылась первая дорога, заряжающая электромобили 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Швеции открылась первая в мире электрифицированная дорога, которая заряжает батареи электрических транспортных средств, движущихся по ней, сообщает The Guardian.
Магистраль связывает столицу Швеции с аэропортом Стокгольм-Арланда. Длина участка составляет порядка двух километров.
Дорога разделена на секции длиной 50 метров, на них подается ток только тогда, когда транспортное средство находится над ними. Если автомобиль останавливается, ток отключается.
Исполнительный директор консорциума eRoadArlanda Ханс Зелл поясняет, что на поверхности электричества нет, оно находится на глубине пяти-шести сантиметров. Даже если залить дорогу соленой водой, уровень электричества на поверхности составит один вольт. По дороге можно ходить босиком.
По его словам, в Швеции около полумиллиона километров дорог, из которых 20 000 км являются автомагистралями. Если электрифицировать их, этого будет достаточно, так как расстояние между автомагистралями не превышает 45 км, и электромобили могут проехать его без подзарядки.
Цель Швеции к 2030 году достичь независимости от углеводородного топлива.
РИА Новости: последние новости
Спецкомиссия оценит готовность к открытию автоподхода к мосту в Крым В ХМАО владелец 13 собак, загрызших человека, пойдет под суд Депутат предложил запретить тонировку машин в "антитеррористических целях"
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД2
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу1
Россияне отказываются от ОСАГО239
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение