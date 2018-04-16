В Швеции открыли дорогу для зарядки электрокаров

Швеция открыла первую в мире «наэлектризованную дорогу». На двухкилометровом маршруте между Стокгольмским аэропортом и логистическим центром можно подзарядить электромобиль, если он оборудован специальным токоприёмником. Как сообщает The Guardian, контактный рельс встроен в асфальт, и для заряда на ходу электрическому автомобилю требуется специальный токоприёмник, который, согласно задумке инженеров, должен опускаться за корпусом авто или выдвигаться из днища машины и касаться металлической конструкции в середине полосы. Электричество подаётся на отдельные участки рельса только тогда, когда над секцией проезжает электромобиль. Счет на оплату будет присылать специальная автоматизированная система.