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В Швеции открыли дорогу для зарядки электрокаров
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В Швеции открыли дорогу для зарядки электрокаров 

Авторадио 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Швеция открыла первую в мире «наэлектризованную дорогу». На двухкилометровом маршруте между Стокгольмским аэропортом и логистическим центром можно подзарядить электромобиль, если он оборудован специальным токоприёмником. Как сообщает The Guardian, контактный рельс встроен в асфальт, и для заряда на ходу электрическому автомобилю требуется специальный токоприёмник, который, согласно задумке инженеров, должен опускаться за корпусом авто или выдвигаться из днища машины и касаться металлической конструкции в середине полосы. Электричество подаётся на отдельные участки рельса только тогда, когда над секцией проезжает электромобиль. Счет на оплату будет присылать специальная автоматизированная система.
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