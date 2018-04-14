В Мордовии отремонтировали около 185 километров дорог в 2017 году

13 апреля глава Мордовии Владимир Волков обратится с ежегодным посланием к госсобранию РМ. Во время выступления он рассказал, что в 2017 году в республике отремонтировали и построили 185 км дорог.

В прошлом году, как отметил Владимир Волков, на благоустройства трасс было выделено 5 млрд рублей. На эти деньги отремонтировали и построили более 90 км федеральных дорог и около 95 км региональных и местных.

В этом году на строительство дорог сельской местности и в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки предусмотрено примерно 5 млрд рублей. Средства предстоит направить на ремонт более 60 км федеральных, республиканских и местных дорог.

Фото: сайт главы Мордовии