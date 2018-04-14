Ещё
В Мордовии отремонтировали около 185 километров дорог в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мордовии отремонтировали около 185 километров дорог в 2017 году 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
13 апреля глава Мордовии Владимир Волков обратится с ежегодным посланием к госсобранию РМ. Во время выступления он рассказал, что в 2017 году в республике отремонтировали и построили 185 км дорог.
В прошлом году, как отметил Владимир Волков, на благоустройства трасс было выделено 5 млрд рублей. На эти деньги отремонтировали и построили более 90 км федеральных дорог и около 95 км региональных и местных.
В этом году на строительство дорог сельской местности и в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки предусмотрено примерно 5 млрд рублей. Средства предстоит направить на ремонт более 60 км федеральных, республиканских и местных дорог.
Фото: сайт главы Мордовии
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Трасса между двумя алтайскими селами ушла под землю Около 900 миллионов направят на ремонт дорог в Ульяновске «В Ростовской области надо бороться не за отказ от маршруток, а за их легализацию»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять автомобилей столкнулись в Подмосковье2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение