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В Калининградской области бушует пожароопасный сезон
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В Калининградской области бушует пожароопасный сезон 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В этом году учения по пожаротушению на Куршской косе проходят в непосредственной близости к поселку Рыбачий, поэтому сотрудники Национального парка решили с имитировать очаги возгорания, обозначив их сигнальной лентой.
По легенде учений таких очагов возгорания сегодня было три. Один из них возник буквально на пороге автозаправочной станции.
Пожарный расчёт прибывает на место происшествия в считанные минуты. Примерно столько же понадобилось и для ликвидации псевдо возгорания.
А это уже работа пожарного расчета в зоне лесной дороги. Эпицентр возгорания вблизи жилых домов поселка Рыбачий.
Василий Лакисов, начальник пожарно-химической станции №1 п. Рыбачий:
— Первично заливаем водой, после локализации пожара окапываем, чтобы не произошло дальнейшее распространения огня.
За последние пять на территории Национального парка произошел только один крупный пожар. Пять лет назад выгорело 13 гектаров леса на Дюне Эфа. Причина бедствия — неосторожное обращение с огнём. По словам сотрудников Куршской косы, вопрос пожаробезопасности для них первостепенный.
Алексей Иванцов, заместитель директора национального парка по административно-хозяйственной работе:
— На территории национального парка отвечает национальный парк Куршская коса у нас две пожарохимических станций, они расположены в посёлке Лесное и в посёлке Рыбачий. В составе есть необходимое количество сил и средств 5 автоцентр, другая техника и специально-обученные люди.
Сотрудники национального парка обращают внимание: сохранить, природную незыблемость парка можно только совместными усилиями. Поэтому соблюдать правилам обращения с огнём, прежде всего, должны посетители.
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