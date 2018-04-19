В Петербурге грабители напали на мужчину и сняли с него джинсы

В Северной столице грабители сняли с мужчины джинсы, сообщает «Петербургский дневник». Злоумышленники напали на добропорядочного жителя города в Горелово в ночь на 19 апреля.

Петербуржец шел по улице, когда двое неизвестных подошли к нему и приказали раздеваться. Мужчина сначала отказался, но получил несколько ударов в область паха и решил все же выполнить требование новых знакомых. Он снял с себя джинсы и отдал их грабителям. Злоумышленники тут же скрылись с чужими штанами.