Ещё
В Петербурге грабители напали на мужчину и сняли с него джинсы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге грабители напали на мужчину и сняли с него джинсы 

АиФ Санкт-Петербург 35 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице грабители сняли с мужчины джинсы, сообщает «Петербургский дневник». Злоумышленники напали на добропорядочного жителя города в Горелово в ночь на 19 апреля.
Петербуржец шел по улице, когда двое неизвестных подошли к нему и приказали раздеваться. Мужчина сначала отказался, но получил несколько ударов в область паха и решил все же выполнить требование новых знакомых. Он снял с себя джинсы и отдал их грабителям. Злоумышленники тут же скрылись с чужими штанами.
Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают нападавших.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Развод мостов и пассажиров Пьяный петербуржец пытался эвакуировать с работы свою возлюбленную В Петербурге приставы прямо на дороге забрали у должника Mercedes-Benz
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»65
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
В России отзывают колесные диски Replay
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение