В Петербурге мужчина убил собаку на глазах у ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости . Пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Четырнадцатого апреля около 21.40 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что у одного из домов по Детскосельскому бульвару неизвестный гражданин нанес несколько ударов ножом по своей собаке, при этом очевидцем происходящего стал малолетний ребенок, находившийся неподалеку", — говорится в сообщении.

От полученных ранений животное скончалось.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 40-летний местный житель, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения", — добавила пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.