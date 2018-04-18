В Петербурге судят мужчин изрезавших родителей на глазах их ребенка

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых грабители, убившие женщину на глазах ребенка, сообщает СК РФ по Петербургу.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Гамазина, Максима Пивоварова и Владимира Белецкого. Мужчин, в зависимости от роли каждого в преступлении, обвиняют в убийстве, покушении на убийство и разбое.

По версии следствия, в марте 2017 года Гамазин рассказал Пивоварову и Белецкому информацию о нахождении крупной суммы денег у своих знакомых. Мужчины приникли в квартиру с пневматическими пистолетами.

Пивоваров нанес множественные удары ножом двум женщинам и мужчине, в присутствии 4-летней девочки. Так как денег в квартире не было, то грабители забрали два мобильных телефона на общую сумму 26 тыс. рублей и ушли.

Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где одна из женщин скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений. Следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением прокурору.