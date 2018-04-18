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В Петербурге судят мужчин изрезавших родителей на глазах их ребенка
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В Петербурге судят мужчин изрезавших родителей на глазах их ребенка 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых грабители, убившие женщину на глазах ребенка, сообщает СК РФ по Петербургу.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Гамазина, Максима Пивоварова и Владимира Белецкого. Мужчин, в зависимости от роли каждого в преступлении, обвиняют в убийстве, покушении на убийство и разбое.
По версии следствия, в марте 2017 года Гамазин рассказал Пивоварову и Белецкому информацию о нахождении крупной суммы денег у своих знакомых. Мужчины приникли в квартиру с пневматическими пистолетами.
Пивоваров нанес множественные удары ножом двум женщинам и мужчине, в присутствии 4-летней девочки. Так как денег в квартире не было, то грабители забрали два мобильных телефона на общую сумму 26 тыс. рублей и ушли.
Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где одна из женщин скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений. Следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением прокурору.
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