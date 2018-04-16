Донские депутаты предложили приравнять электронные сигареты к обычным

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили 12 инициатив на Южно-Российской парламентской ассоциации. В частности, предлагается устранить пробелы в законодательстве в части привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас по закону за это наказывается владелец транспортного средства. Однако если машина зарегистрирована на человека младше 16 лет, то он, как тот, кто сидел за рулем, избегают наказания. Депутаты предлагают в этом случае к административной ответственности привлекать того родителя или законного представителя подростка, который указан при регистрации транспортного средства.

Также донские парламентарии выступили за запрет продажи жевательного и нюхательного табака. Сейчас по закону нельзя продавать только бездымный табак и шведский снюс, однако жевательный и нюхательный табак приобретают все большую популярность среди подростков, а запрета на них пока не введено. В частности, жевательный табак содержит, по мнению специалистов, в пять раз больше никотина, чем обычная сигарета. Также под его видом продается запрещенный снюс. Таким образом, донские парламентарии выступили с предложением запретить продажу такой продукции и приравнять электронные сигареты к обычным. Это означает, что тогда придется запретить их выкладку, рекламу, продажу несовершеннолетним, а также употребление в общественных местах.