Назван новый президент АвтоВАЗа

Стало известно, кто станет новым президентом АвтоВАЗа

Каракатзанис занимает пост президента и гендиректора компании Automobile Dacia SA, на который был назначен вскоре после того, как ее покинул Николя Мор . 1 июня 2018 года 54-летний Каракатзанис, который также является уроженцем Франции, станет президентом АвтоВАЗа , сообщает пресс-служба Alliance Rostec Auto BV — основного акционера ПАО «АвтоВАЗ».

Напомним, о перестановках в руководстве российского автогиганта стало известно в феврале 2018 года. Николя Мор руководил АвтоВАЗом на протяжении двух лет — за это время производитель вышел на операционную безубыточность, а в самой компании отметили «значительное улучшение финансового положения».

Согласно финансовому отчету российского автопроизводителя за 2017 год, продажи и выручка выросли на 17% и 22% соответственно. Однако АвтоВАЗ остается убыточным: за прошлый год убыток составили 9,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году он достигал 44,8 млрд рублей, а в 2015 году — рекордные 73,9 млрд рублей.

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