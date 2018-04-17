Бурков заявил, что 7,5 миллиардов не спасут омские дороги

Накануне, 16 апреля, федеральное издание ТАСС опубликовало большое интервью с врио губернатора Омской области Александром Бурковым , в котором глава региона ответил, в том числе, и на один из самых больных вопросов — рассказал о состоянии дорожного фонда в регионе.

Омской области вот уже не первый год выделяют миллиарды на строительство дорог и приведение их в нормативное состояние, однако, по мнению Буркова даже миллиарды не спасут омские дороги.

«Нужно улучшать качество дорог системно. А для этого нужно изменить качество управления процессом их строительства и ремонта. Дорожный фонд у нас чуть меньше, чем в прошлом году сформировался. На уровне 7,5–7,7 млрд рублей. Но даже, казалось бы, такой большой объем средств нас не сильно-то спасет: при 64% дорог, находящихся не в нормативном состоянии, мы максимум на 3–5% сможем сократить этот показатель», — прокомментировал Бурков.

Также врио губернатора не доволен уровнем конкуренции между подрядчиками при проведении аукционов, из-за того что компаний слишком мало цена начального контракта практически не снижается.

Отметим, что, несмотря на недовольство Буркова, ещё три года назад Омская область не могла рассчитывать, что на ремонт дорог будет направлено почти 8 млрд рублей. В 2015 году, например, даже 5 млрд на ремонт дорог казались рекордными.