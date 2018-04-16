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Бесстрашные бобры разгуливают по Сергиеву Посаду
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Бесстрашные бобры разгуливают по Сергиеву Посаду 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Жители подмосковного Сергиева Посада стали замечать, что местные бобры заметно активизировались.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», животные свободно разгуливают по городу и совершенно не боятся людей. Они даже научились переходить дорогу.
«Недалеко от места съемки видео есть река Кончура, и там живет целое семейство. Кто-то из местных говорит, что бобры часто гуляют неподалеку от водоема и даже самостоятельно переходят проезжую часть», — рассказала местная жительница.
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