Эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, народного артиста СССР госпитализировали в одну из московских клиник из-за нарушения ритма сердца.
Помощница Кобзона подтвердила госпитализацию. По ее словам, исполнитель проходит плановое обследование.
Ранее в апреле стало известно, что народный артист России Александр Панкратов-Черный госпитализирован в Москве. У него обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Это грозит артисту потерей подвижности руки.