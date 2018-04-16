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Кобзон попал в больницу
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Кобзон попал в больницу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, народного артиста СССР госпитализировали в одну из московских клиник из-за нарушения ритма сердца.
Помощница Кобзона подтвердила госпитализацию. По ее словам, исполнитель проходит плановое обследование.
Ранее в апреле стало известно, что народный артист России Александр Панкратов-Черный госпитализирован в Москве. У него обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Это грозит артисту потерей подвижности руки.
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