Почему дебаркадеры с людьми на борту оторвало от берега и понесло по Волге? 

О том, почему сегодня один за другим от берега Волги оторвались два дебаркадера с людьми на борту, рассказала на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева. По предварительной версии, сегодня около полчетвертого дня идущие вниз по Волге глыбы льда натолкнулись на ледяной затор рядом с первым дебаркадером. Под давлением его крепления не выдержали — судно оторвало и понесло вниз по течению. На пути ему встретился второй дебаркадер, принадлежащий ЦСКА — произошло столкновение. Дальше «путешествие» по Волге судна продолжили вместе. Как отмечает Ольга Фадеева, на обоих дебаркадерах были люди, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Судна были остановлены пришедшими на помощь «Омиками» и пришвартованы к шлюзовой речпорта.
Фото: Ольга Фадеева