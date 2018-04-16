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Почему дебаркадеры с людьми на борту оторвало от берега и понесло по Волге?
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Почему дебаркадеры с людьми на борту оторвало от берега и понесло по Волге? 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
О том, почему сегодня один за другим от берега Волги оторвались два дебаркадера с людьми на борту, рассказала на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева. По предварительной версии, сегодня около полчетвертого дня идущие вниз по Волге глыбы льда натолкнулись на ледяной затор рядом с первым дебаркадером. Под давлением его крепления не выдержали — судно оторвало и понесло вниз по течению. На пути ему встретился второй дебаркадер, принадлежащий ЦСКА — произошло столкновение. Дальше «путешествие» по Волге судна продолжили вместе. Как отмечает Ольга Фадеева, на обоих дебаркадерах были люди, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Судна были остановлены пришедшими на помощь «Омиками» и пришвартованы к шлюзовой речпорта.
Фото: Ольга Фадеева
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