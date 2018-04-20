С начала 2018 года полиция наказала более двух тыс. приморцев за курение в неположенном месте 

Курильщиков наказали рублём.
В соответствии с п.7 ст. 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукции на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
За 1 квартал 2018 года сотрудниками полиции в Приморье составлены около 2 тысяч протоколов об административных правонарушениях за нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн 12 тыс. рублей. Полицейские продолжают работу по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.