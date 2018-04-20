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Грузовики поедут по мосту в Крым ориентировочно в октябре — Минтранс РФ
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Грузовики поедут по мосту в Крым ориентировочно в октябре — Минтранс РФ 

Авторадио 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
Движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части России в Крым планируется открыть ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона, сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он напомнил, что мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока — в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
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