Ещё
Мост в Крым свяжет Россию и Сирию, заявил Мурадов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мост в Крым свяжет Россию и Сирию, заявил Мурадов 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: sevastopolnews.info
ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Крым, где в субботу проходит Первая Ялтинская конференция, посвящённая послевоенному восстановлению Сирии, становится мостом между Россией и Сирийской Арабской Республикой, сообщил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.
"Крым не только обретает через несколько недель мост. Крым становится мостом сотрудничества между Россией и Сирией, потому что это самая близкая географическая территория, которая, действительно, самым активным образом может быть задействована для выстраивания всех транспортных потоков", — сказал Мурадов, выступая на конференции.
По его словам, все промышленные потоки могут приобрести характер постоянно действующей транспортной линии.
"Мы исходим из того, что эта транспортная линия будет охватывать не только Крымский полуостров и его потребности, но и пойдёт на всю Россию. Именно для этого строится такой мощный автомобильный мост, а в следующем году будет построен ещё и железнодорожный", — сказал Мурадов.
Он также отметил, что в перспективе может быть создана пассажирская линия, которая всегда действовала между Латакией и черноморскими портами, и это был один из популярнейших туристических маршрутов.
"Безусловно, нам надо развивать наши порты и восстанавливать наши возможности… У нас пять серьёзных портов, которые, если они будут жить и развиваться, обретут новые терминалы, контейнерные перевозки, генеральные грузы. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на развитие этих отношений", — сказал Мурадов.
Он отметил, что в продукции Сирии, особенно субтропической продукции, нуждается вся Россия.
"Полагаем, что крымские порты будут в этом смысле более полезными и более загруженными", — добавил он.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
Чехи подарили музею АвтоВАЗа совершившую кругосветное путешествие "копейку" В Петербурге мужчина убил собаку на глазах у ребенка Ространснадзор проведет проверку после ЧП с оторвавшейся дверью электрички
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину21
В Монако представили российский спорткар23
Водительские права подорожают в полтора раза3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение