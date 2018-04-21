На мосту в Крым появятся временные рынки для автотуристов

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости . Власти Крыма на время строительства федеральной трассы «Таврида» создадут дополнительную придорожную инфраструктуру для автотуристов, приезжающих на полуостров через Крымский мост, сообщил в интервью РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

По его словам, поток автомобильных туристов в Крым после введения в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста заметно увеличится.

"В связи с этим у нас есть целый ряд задач по организации комфортного пребывания туристов на полуострове. Мы понимаем, что в связи с продолжающимся строительством трассы «Таврида» и ряда других крупных инфраструктурных проектов Крым сейчас напоминает Сочи времен предолимпийской стройки, только количество объектов у нас, возможно, даже больше, и они расположены на значительной территории", — сказал Волченко.

По его словам, дорога строится на всем ее протяжении, а это боле 200 километров, и задача властей — минимизировать те неудобства, с которыми могут столкнуться автотуристы, которые приедут в Крым по новому мосту.

"Дорога строится, частями она будет открыта, где-то мы организуем объезды, откроем небольшие сельскохозяйственные рынки с обязательным соблюдением всех санитарных условий, чтобы туристический автобус или машина с семьёй могли остановиться, купить фрукты, посетить санузел. Мы понимаем, где у нас обычно бывает более сложный трафик, и в этих местах постараемся предложить альтернативный проезд", — пояснил Волченко.

Он напомнил, что инфраструктура Крыма не менялась 30 лет, и сейчас полуостров перестраивается полностью.

"Это временные сложности, к ним просто нужно быть готовым", — добавил глава Минкурортов Крыма.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.