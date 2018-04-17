Пропуска в историческую часть Самары во время ЧМ для автомобилистов планируют выдавать в мае

Руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин сообщил, что в исторической части города во время фестиваля болельщиков и дни проведения матчей для жителей будет ограничен проезд на личных автомобилях. Для того чтобы попасть домой, тем, кто живет в этой части города, будут выданы пропуска на свои автомобили и машины, которые вписаны в страховку. Их можно будет получить в районной администрации.

"На пунктах пропусков будет дежурить ГИБДД : они будут смотреть, есть ли пропуск — если да, то пропускают, если нет, то предложат доехать в эту зону на общественном транспорте, либо дойти пешком, — отметил он. — Работа по механизму предоставления пропусков еще ведется".

Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Андрей Мурзов подчеркнул, что сейчас идет обсуждение этого вопроса, и примерно в мае начнут рассказывать об этом и выдавать сами пропуска. «Я думаю, что все должны успеть. Если у жителей возникнут какие-то жалобы, то мы со своей стороны будем помогать получать людям такие пропуска, так как нельзя допустить того, чтобы люди не попали домой», — отметил Андрей Мурзов.