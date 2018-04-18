В Самаре закрыли кладбища «Яблонька» и «Кряжское»

Администрация Самары опубликовала постановление «О прекращении деятельности отдельных муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара по предоставлению новых земельных участков под захоронения», согласно которому прекращается предоставление новых земельных участков под захоронения на территории муниципальных общественных кладбищ «Яблонька» и «Кряжское».

Кладбища закрыты «в связи с отсутствием свободных земельных участков под захоронения».

На этих двух кладбищах разрешается производить захоронения только «близких родственников, супругов на земельном участке, ранее предоставленном под захоронение близкого родственника, супруга, либо в существующую могилу близкого родственника, супруга при условии соблюдения требований санитарных норм и правил».