Ещё
В Самаре закрыли кладбища «Яблонька» и «Кряжское»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре закрыли кладбища «Яблонька» и «Кряжское» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Администрация Самары опубликовала постановление «О прекращении деятельности отдельных муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара по предоставлению новых земельных участков под захоронения», согласно которому прекращается предоставление новых земельных участков под захоронения на территории муниципальных общественных кладбищ «Яблонька» и «Кряжское».
Кладбища закрыты «в связи с отсутствием свободных земельных участков под захоронения».
На этих двух кладбищах разрешается производить захоронения только «близких родственников, супругов на земельном участке, ранее предоставленном под захоронение близкого родственника, супруга, либо в существующую могилу близкого родственника, супруга при условии соблюдения требований санитарных норм и правил».
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре облминтранс приступил к гарантийному осмотру Московского шоссе В Самаре проводится очистка подвижного состава общественного транспорт Улицы Самары, которые перекроют на время ЧМ-2018 и пропуска на машины
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»24
Новый Арбат ушел под землю2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Подержанные авто растут в цене
Volkswagen издевается над Mercedes
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение