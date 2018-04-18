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Дорожные камеры запретят ставить где попало
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Дорожные камеры запретят ставить где попало 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В настоящее время количество камер на дорогах не регулируется — исключение составляют только пункты весового контроля, пояснил в разговоре с "Парламентской газетой" зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько. Это проводит к тому, что на некоторых участках дорог может быть установлено по несколько устройств, фиксирующих скоростной режим. Из-за этого водитель может получить несколько штрафов за одно и то же нарушение.
Бидонько привел статистику, согласно которой 80% штрафов, выписанных за 2017 год, пришлись на нарушения, зафиксированные камерами. «При этом количество зафиксированных автоматикой правонарушений с каждым годом только растет, — добавил он. — Получается, что, даже оплачивая большое количество штрафов, россияне продолжают ездить с нарушениями». Таким образом, заключил парламентарий, «камеры фотовидеофиксации из средства профилактики правонарушений превращаются в инструмент для зарабатывания денег». Проблему можно решить, закрепив требования к расстановке комплексов на законодательном уровне. Бидонько уверен, что нужны стандарты, а также обязательная сертификация и проверка камер. «Эти сведения необходимо выкладывать в открытом доступе», — добавил он.
Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, в свою очередь, отметил, что в некоторых случаях в контракте с компанией-подрядчиком, занимающейся установкой камер, оговорен процент с выписанных штрафов. В этом случае бизнесмены заинтересованы в том, чтобы количество нарушений в местах установки комплексов не снижалось. «Такая схема действует практически во всех регионах», — подчеркнул он.
Фото: РИА «Новости» / Максим Блинов
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