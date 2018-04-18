Дорожные камеры запретят ставить где попало

В настоящее время количество камер на дорогах не регулируется — исключение составляют только пункты весового контроля, пояснил в разговоре с " Парламентской газетой " зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько . Это проводит к тому, что на некоторых участках дорог может быть установлено по несколько устройств, фиксирующих скоростной режим. Из-за этого водитель может получить несколько штрафов за одно и то же нарушение.

Бидонько привел статистику, согласно которой 80% штрафов, выписанных за 2017 год, пришлись на нарушения, зафиксированные камерами. «При этом количество зафиксированных автоматикой правонарушений с каждым годом только растет, — добавил он. — Получается, что, даже оплачивая большое количество штрафов, россияне продолжают ездить с нарушениями». Таким образом, заключил парламентарий, «камеры фотовидеофиксации из средства профилактики правонарушений превращаются в инструмент для зарабатывания денег». Проблему можно решить, закрепив требования к расстановке комплексов на законодательном уровне. Бидонько уверен, что нужны стандарты, а также обязательная сертификация и проверка камер. «Эти сведения необходимо выкладывать в открытом доступе», — добавил он.