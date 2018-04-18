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В России появятся стандарты расстановки камер на дорогах
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В России появятся стандарты расстановки камер на дорогах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Госдуме предлагают выработать технические стандарты для аппаратуры видеофиксации нарушений ПДД.
В Госдуме разработают требования к расстановке на дорогах камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество которых сейчас никак не регулируется за исключением видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах.
Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько
«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно. То есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы. Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно», — заявил Бидонько в интервью «Парламентской газете».
Чиновник также отметил, что разработкой требований займется рабочая группа, которая сформулирует стандарты, а также рассмотрит вопрос обязательной сертификации камер.
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