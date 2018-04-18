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Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников
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Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Совсем недавно шоумен Тимур Батрутдинов купил себе новый дорогостоящий автомобиль стоимость пять миллионов рублей. Вчера Тимур поехал по делам в центр Москвы и оставил машину на парковке, а когда вернулся, то увидел, что его машина испорчена. Артист был сильно расстроен произошедшим и уверен, что это сделали специально
«Кто-то намеренно поцарапал капот и набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили», — поделился со Тимур Батрутдинов со "СтарХитом".
Напомним, что еще недавно Тимура подозревали в романе с телеведущей Ольгой Бузовой. Слухи о романе Ольги и Тимура появились еще тогда, когда они вместе отдыхали в Таиланде. На протяжении последних нескольких недель певица и юморист все больше подогревали интерес к себе. Они то и дело якобы случайно оказывались в одном месте с в одно время, делали фотографии и участвовали в совместных проектах.
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