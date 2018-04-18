Ритейлеры опасаются проблем с доставкой во время ЧМ-2018

До старта чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) осталось меньше двух месяцев, а производители продуктов питания и ритейлеры до сих пор не понимают, как могут измениться схемы поставок в городах, принимающих матчи.

На прошлой неделе крупнейшие продовольственные ассоциации России обратились к властям Москвы , Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Татарстана и Мордовии с просьбой разъяснить, какие могут быть введены ограничения для грузового транспорта на время матчей. В письме авторы, среди которых Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз», просят уточнить, какому транспорту может быть запрещен въезд и каков будет порядок доступа в зоны ограничений, сообщает "Коммерсант"

В АКОРТ уверены, что подобные меры сегодня обсуждаются во всех регионах, принимающих матчи ЧМ-2018. Опасения производителей и ритейлеров очевидны, так как, по словам директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константина Трофименко, указ президента от 9 мая 2017 года, регулирующий меры безопасности на время ЧМ-2018 (пройдет в 11 регионах с 14 июня по 15 июля), позволяет местным властям ограничивать движение грузового транспорта.

В департаменте транспорта Москвы утверждают, что дополнительные ограничения для движения грузового транспорта на период ЧМ-2018 вводиться не будут.

В администрации Ростова-на-Дону заявили «Коммерсанту», что рассматривают вопрос ограничения движения грузового транспорта только в зоне стадиона. В Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 тонны. Для транспорта предприятий непрерывного цикла будет доступна аккредитация, которая позволит попадать в город, а те, кто не пройдет аккредитацию, смогут доставлять грузы в ночное время, заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин . В пресс-службах глав других регионов не ответили на вопросы «Ъ». В Минтрансе Минпромторге не смогли предоставить оперативный комментарий.

Участники рынка готовы адаптировать логистику под временные условия работы, но просят чиновников обнародовать предлагаемые ограничения как можно скорее.