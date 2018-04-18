Ритейлеры опасаются проблем с доставкой во время ЧМ-2018 

До старта чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) осталось меньше двух месяцев, а производители продуктов питания и ритейлеры до сих пор не понимают, как могут измениться схемы поставок в городах, принимающих матчи.
На прошлой неделе крупнейшие продовольственные ассоциации России обратились к властям Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Татарстана и Мордовии с просьбой разъяснить, какие могут быть введены ограничения для грузового транспорта на время матчей. В письме авторы, среди которых Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз», просят уточнить, какому транспорту может быть запрещен въезд и каков будет порядок доступа в зоны ограничений, сообщает "Коммерсант".
В АКОРТ уверены, что подобные меры сегодня обсуждаются во всех регионах, принимающих матчи ЧМ-2018. Опасения производителей и ритейлеров очевидны, так как, по словам директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константина Трофименко, указ президента от 9 мая 2017 года, регулирующий меры безопасности на время ЧМ-2018 (пройдет в 11 регионах с 14 июня по 15 июля), позволяет местным властям ограничивать движение грузового транспорта.
В департаменте транспорта Москвы утверждают, что дополнительные ограничения для движения грузового транспорта на период ЧМ-2018 вводиться не будут.
В администрации Ростова-на-Дону заявили «Коммерсанту», что рассматривают вопрос ограничения движения грузового транспорта только в зоне стадиона. В Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 тонны. Для транспорта предприятий непрерывного цикла будет доступна аккредитация, которая позволит попадать в город, а те, кто не пройдет аккредитацию, смогут доставлять грузы в ночное время, заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. В пресс-службах глав других регионов не ответили на вопросы «Ъ». В Минтрансе и Минпромторге не смогли предоставить оперативный комментарий.
Участники рынка готовы адаптировать логистику под временные условия работы, но просят чиновников обнародовать предлагаемые ограничения как можно скорее.
Координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко напоминает, что на время Олимпиады 2014 года в Сочи был запрещен проезд грузовиков с полуприцепами длиной более 12 м, которые перевозили продукты. В итоге, чтобы не допустить порчи грузов, водителям и закупщикам приходилось идти на нарушения правил, указывает крупный поставщик.