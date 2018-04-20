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У «Победы» появятся «стоячие» места в самолетах
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У «Победы» появятся «стоячие» места в самолетах 

BFM.RU 12 минут назад
Фото: Реальное время
Российский лоукостер «Победа» планирует заказать для новых воздушных судов «стоячие» кресла при условии их сертификации и безопасности, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
«Компания изучает новинку и планирует заказать для новых самолётов «стоячие» кресла, если они будут сертифицированы и безопасны», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе лоукостера комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнили, что «Победа» рассматривает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов».
Ранее газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Ряд «сидений» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него. По словам производителей, новые «кресла» позволят «уплотнить рассадку»: они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.
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