У «Победы» появятся «стоячие» места в самолетах

Российский лоукостер «Победа» планирует заказать для новых воздушных судов «стоячие» кресла при условии их сертификации и безопасности, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

«Компания изучает новинку и планирует заказать для новых самолётов «стоячие» кресла, если они будут сертифицированы и безопасны», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе лоукостера комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнили, что «Победа» рассматривает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов».