Автоэксперт о дорожных камерах: это напоминает безудержное желание наживы

Увеличение дорожных камер контроля скорости движения в России «напоминает безудержное желание наживы» и уже не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения. Об этом в интервью НСН заявил автоэксперт Олег Осипов

По его словам, в ситуации с камерами необходимо навести порядок, однако сделать это будет «чрезвычайно трудно», так как часть этих комплексов фото и видеофиксации принадлежит частным лицам. При этом на многих камерах, принадлежащих частникам, подкручиваются данные.

«В Европе камеры устанавливаются не столько на трассах, сколько в маленьких городских поселениях и заведуют ими муниципалитеты. Ни в коем случае не частные лица. Нигде я не видел, чтобы камерами были усеяны дороги, как это происходит в России. В частности даже не в Москве, а в Татарстане. Там вообще жуть какая-то происходит», — сказал эксперт.

Осипов подчеркнул, что главная цель камер — это обеспечение безопасности дорожного движения, а не сбор средств. В России же камеры устанавливаются для сбора средств. Вместе с тем эксперт признал, что «в Москве стали ездить аккуратнее именно благодаря фиксации».