Ещё
Автоэксперт о дорожных камерах: это напоминает безудержное желание наживы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперт о дорожных камерах: это напоминает безудержное желание наживы 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Увеличение дорожных камер контроля скорости движения в России «напоминает безудержное желание наживы» и уже не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения. Об этом в интервью НСН заявил автоэксперт Олег Осипов.
По его словам, в ситуации с камерами необходимо навести порядок, однако сделать это будет «чрезвычайно трудно», так как часть этих комплексов фото и видеофиксации принадлежит частным лицам. При этом на многих камерах, принадлежащих частникам, подкручиваются данные.
«В Европе камеры устанавливаются не столько на трассах, сколько в маленьких городских поселениях и заведуют ими муниципалитеты. Ни в коем случае не частные лица. Нигде я не видел, чтобы камерами были усеяны дороги, как это происходит в России. В частности даже не в Москве, а в Татарстане. Там вообще жуть какая-то происходит», — сказал эксперт.
Осипов подчеркнул, что главная цель камер — это обеспечение безопасности дорожного движения, а не сбор средств. В России же камеры устанавливаются для сбора средств. Вместе с тем эксперт признал, что «в Москве стали ездить аккуратнее именно благодаря фиксации».
Автомобильные новости: В Орле дорожная камера зафиксировала у Ford Focus сверхзвуковую скорость
Свободная пресса: последние новости
Воздушный замок унесло ветром в Великобритании: погибла 7-летняя девочка Бесстрашные бобры разгуливают по Сергиеву Посаду Как написать объявление о продаже автомобиля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»51
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый Арбат ушел под землю33
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение