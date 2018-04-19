Стало известно, с каких районов начнется ремонт дорог в Ленобласти

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский сообщил, что в 2018 году на ремонт дорог в регионе будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Программа ремонта включит участки 30 трасс, а стартуют работы с Выборгского района.

Также планируется ремонт улицы центральной в Кудрово — работы там начнутся уже на этой неделе и будут проводиться ночью, чтобы не мешать движению пешеходов и транспорта.

Запалатский отметил, что по программе капитального ремонта автодорог региона на 2018 год будет обновлено семь объектов, среди которых капремонт участка трассы Петербург — Приозерск и подъезд к бухте Владимирская в Подпорожском районе. Общий объем дорожного фонда Ленинградской области на 2018 год составляет 7,5 млрд руб.