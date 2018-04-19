Ещё
Стало известно, с каких районов начнется ремонт дорог в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, с каких районов начнется ремонт дорог в Ленобласти 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский сообщил, что в 2018 году на ремонт дорог в регионе будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Программа ремонта включит участки 30 трасс, а стартуют работы с Выборгского района.
Также планируется ремонт улицы центральной в Кудрово — работы там начнутся уже на этой неделе и будут проводиться ночью, чтобы не мешать движению пешеходов и транспорта.
Запалатский отметил, что по программе капитального ремонта автодорог региона на 2018 год будет обновлено семь объектов, среди которых капремонт участка трассы Петербург — Приозерск и подъезд к бухте Владимирская в Подпорожском районе. Общий объем дорожного фонда Ленинградской области на 2018 год составляет 7,5 млрд руб.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На петербуржцев чаще нападают кошки, чем собаки «Побил» фотографа, запретил въезд в «Комсомолл», оштрафовал водителя «скорой». Чем запомнились экс-глава свердловской Госавтоинспекции В аэропорту Платов сработала пожарная сигнализация. Пассажиров эвакуировали
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Росгвардеец напал на водителя «Оки»65
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
В Европе начались продажи обновленного SsangYong Tivoli
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение