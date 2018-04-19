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В Кемерове начался ремонт проспекта Ленинградского
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В Кемерове начался ремонт проспекта Ленинградского 

Газета Кемерова 56 минут назад
18 апреля подрядчики приступили к ремонту проспекта Ленинградского в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году планируется привести в порядок дорожное полотно на участке от проспекта Химиков до улицы Марковцева. — Ремонт пройдёт в несколько этапов — фрезерование старого асфальтного покрытия, создание нормативных продольных и поперечных уклонов, укладка выравнивающего и верхнего слоёв прочного асфальтобетона, — сообщили в администрации Кемерова. Так, вчера днём специалисты сняли старое дорожное покрытие на площади 2 000 квадратных метров. Фото, видео: пресс-служба мэрии
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