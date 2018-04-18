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Полицейский переписал BMW на доверчивого пенсионера, помогавшего ему по хозяйству
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Полицейский переписал BMW на доверчивого пенсионера, помогавшего ему по хозяйству 

Авторадио 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Это произошло 15 лет назад. Спустя год машина сгорела, но формальный владелец не знал не только о том, как снять её с учёта, но и о том, что это вообще нужно сделать. За эти годы сумма «накопилась» внушительная — 250 тысяч рублей. В итоге пожилой мужчина, который воспитывает внуков в одиночку, вынужден отдавать половину своей небольшой пенсии государству. Бороться за освобождение от налога пенсионер начал 4 года назад. Однако до сих пор походы по инстанциям не принесли результатов. Житель города Петушки жалуется, что чиновники даже говорить с ним не хотят.
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