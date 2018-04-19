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Автомобильный пункт пропуска установят на трансграничном мосту между РФ и Китаем
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Автомобильный пункт пропуска установят на трансграничном мосту между РФ и Китаем 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска установят на строящемся трансграничном мосту через реку Амур в Приамурье, который соединит Россию и Китай. Об том в четверг сообщила пресс-служба правительства Амурской области.
"Полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев поддержал губернатора Амурской области Александра Козлова в необходимости создания автомобильного пункта пропуска [на трансграничном переходе через реку Амур] и дал поручение Министерству транспорта РФ в части ускорения процедур согласования всех необходимых российских и международных документов", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы областного правительства, предполагается, что по автомобильному мосту сможет передвигаться легковой транспорт вместимостью до восьми человек. Строительство будет вестись за счет внебюджетных средств.
Проект строительства трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и городом Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму,
Старт строительству трансграничного автомобильного моста через реку Амур дали в конце 2016 года. Общая длина моста составит более километра. Пять опор расположатся на российской стороне, пять — на китайской. На мосту предусматриваются две полосы движения.
Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе. Напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 220 тыс. человек.
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