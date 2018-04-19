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Перемены в системе здравоохранения. В Ярославле объединят четыре больницы
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Перемены в системе здравоохранения. В Ярославле объединят четыре больницы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Перемены в системе здравоохранения. В Ярославле объединят четыре больницы — клиническую больницу № 1, поликлинику № 2, больницу № 5 и детскую клиническую больницу-1.
В регионе поставили вопрос о создании медицинских холдингов. В пресс-конференции приняли участие директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, член Совета Федерации Игорь Каграманян и заместитель председателя правительства региона Игорь Селезнев. Они планируют обсудить вопрос объединения с медицинской общественностью.
Это позволит создать мощную клиническую структуру с серьезными диагностическими центрами и укрепить первичное звено.
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