Перемены в системе здравоохранения. В Ярославле объединят четыре больницы — клиническую больницу № 1, поликлинику № 2, больницу № 5 и детскую клиническую больницу-1.
В регионе поставили вопрос о создании медицинских холдингов. В пресс-конференции приняли участие директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, член Совета Федерации Игорь Каграманян и заместитель председателя правительства региона Игорь Селезнев. Они планируют обсудить вопрос объединения с медицинской общественностью.
Это позволит создать мощную клиническую структуру с серьезными диагностическими центрами и укрепить первичное звено.