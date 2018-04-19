Перемены в системе здравоохранения. В Ярославле объединят четыре больницы

Перемены в системе здравоохранения. В Ярославле объединят четыре больницы — клиническую больницу № 1, поликлинику № 2, больницу № 5 и детскую клиническую больницу-1.

Это позволит создать мощную клиническую структуру с серьезными диагностическими центрами и укрепить первичное звено.