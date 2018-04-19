Мотосезон в Московской области откроется 21 апреля

Подмосковная Госавтоинспекция 21 апреля в Красногорске проведет областной праздник «Мы вместе за безопасность дорожного движения», который официально откроет мотосезон в регионе, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД РФ по Московской области.

«21 апреля в 12:00 на открытой площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо» (65-66 километр МКАД, Красногорск) состоится традиционный областной праздник «Мы вместе за безопасность дорожного движения!», посвященный открытию мотосезона в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Программа праздника будет очень насыщенна и ориентирована на различные возрастные категории. Дошкольники, школьники и студенты, мотоциклисты и автомобилисты, дети и взрослые — каждый сможет не только стать зрителем эксклюзивного шоу, но и поучаствовать в интерактивных и конкурсных программах.

Гости праздника ознакомятся с выставочными экспозициями современной и раритетной техники подмосковной Госавтоинспекции, а также тематических манекенов и арт-объектов подразделений ГИБДД Московской области. Мотоклуб «Ночные волки» покажет детям эксклюзивную мототехнику в виде сказочных персонажей. Самые смелые зрители поучаствуют в экстремальном мастер-классе от профессиональных велосипедистов BMX из клуба «Экстрим-мастер».

Юные гости праздника станут участниками проекта Госавтоинспекции МВД России — «Школа дорожной безопасности». В специальном автобусе-тренажере дети на собственном примере убедятся в необходимости применения ремней безопасности. Специальные гости мероприятия, эксперты центра «Движение без опасности» дадут старт в Подмосковье широкомасштабной социальной кампании «Повод для обгона».

В рамках праздника пройдут призовые гонки для детей на беговелах, а спортсменам постарше будет предоставлена возможность продемонстрировать навыки на более серьезной технике. Все желающие смогут пройти экспресс-курс по безопасному управлению гироскутерами, моноколесами и другими электрическими средствами передвижения.