Ещё
Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку, а потом подарили машину «АвтоВАЗу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку, а потом подарили машину «АвтоВАЗу» 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Чехи Филип Вогел и Петр Явурек подарили ВАЗ-2101 образца 1975 года, на котором они проехали кругосветку, музею «АвтоВАЗа» в Тольятти. Передача автомобиля состоялась в праздничный день — ровно 48 лет назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые «копейки». Об этом сообщает РИА Новости.
Жители поселка Честице в Краловеградецком крае Чехии завершили кругосветное путешествие в январе текущего года. Всего за 10 месяцев они проехали 56 тысяч километров по территории 30 стран. Больше всего путешественники гордятся тем, что смогли проехать по «Памирскому тракту» — дороге, соединяющей город киргизский Ош и таджикистанский Хорог.
Взамен старой копейки, которую Филип и Петр купили за 600 евро (45 тысяч рублей по текущему курсу), руководство «АвтоВАЗа» решило выдать «лучшим послам бренда» новую Lada Vesta.
В феврале текущего года житель британского Плимута Бен Кумбс проехал на своем 20-летнем спорткаре TVR Chimaera от самого северного до самого южного паба в мире. Путешествие длиной 37 800 километров заняло семь месяцев.
Motor.ru: последние новости
Дональд Трамп получил новый президентский лимузин Тракторный дрэг-рейсинг Крошечный Rolls-Royce прошел первое техобслуживание
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину4
Казахстан закрыл границу с Россией81
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Volvo может получить моторы Mercedes
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение