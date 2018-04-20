Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку, а потом подарили машину «АвтоВАЗу»

Чехи Филип Вогел и Петр Явурек подарили ВАЗ-2101 образца 1975 года, на котором они проехали кругосветку, музею «АвтоВАЗа» в Тольятти. Передача автомобиля состоялась в праздничный день — ровно 48 лет назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые «копейки». Об этом сообщает РИА Новости.

Жители поселка Честице в Краловеградецком крае Чехии завершили кругосветное путешествие в январе текущего года. Всего за 10 месяцев они проехали 56 тысяч километров по территории 30 стран. Больше всего путешественники гордятся тем, что смогли проехать по «Памирскому тракту» — дороге, соединяющей город киргизский Ош и таджикистанский Хорог.

Взамен старой копейки, которую Филип и Петр купили за 600 евро (45 тысяч рублей по текущему курсу), руководство «АвтоВАЗа» решило выдать «лучшим послам бренда» новую Lada Vesta