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Школьники выпили найденную в заброшенном доме жидкость и попали в реанимацию
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Школьники выпили найденную в заброшенном доме жидкость и попали в реанимацию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Тыве школьники забрались в заброшенный дом, нашли там бутылку со спиртосодержащей жидкостью и выпили ее содержимое. Девятерых подростков госпитализировали с отравлением: четверых отправили в токсикологическое отделение, остальных — в реанимацию, сообщают «ВЕСТИ-Новосибирск».
«Представленный на исследования образец жидкости по проверенным физико-химическим показателям является этиленгликолем», — сказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя республиканского управления Следственного комитета Татьяна Белокопытова.
Предположительно, в бутылке был тосол. Следователи выясняют происхождение жидкости.
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