Жительницу Башкирии подозревают в убийстве младенца

В Сибае расследуют шокирующий случай убийства новорожденного. В преступлении подозревают молодую мать.

В отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело. Стало известно, что 19 апреля она родила ребенка дома, без помощи врачей. При этом до происшествия в больнице на учете по беременности она не состояла. Родив малыша, женщина обмотала его голову пакетом и начала душить поясом от халата, сообщает Следственный комитет по Башкирии.

— У подозреваемой есть двое несовершеннолетних детей. После инцидента ее в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти младенца, — сообщили следователи.