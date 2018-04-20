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Жительницу Башкирии подозревают в убийстве младенца
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Жительницу Башкирии подозревают в убийстве младенца 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
В Сибае расследуют шокирующий случай убийства новорожденного. В преступлении подозревают молодую мать.
В отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело. Стало известно, что 19 апреля она родила ребенка дома, без помощи врачей. При этом до происшествия в больнице на учете по беременности она не состояла. Родив малыша, женщина обмотала его голову пакетом и начала душить поясом от халата, сообщает Следственный комитет по Башкирии.
— У подозреваемой есть двое несовершеннолетних детей. После инцидента ее в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти младенца, — сообщили следователи.
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