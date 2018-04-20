В Кудрово в течение месяца отремонтируют Центральную улицу

За месяц в Кудрово отремонтируют Центральную улицу, сообщают в пресс-службе ГКУ «Автодор».

Работы начнутся в субботу, 21 апреля, и завершатся к концу мая. Дорожники полностью не перекроют движение транспорта на этот период. Рабочие будут выходить в ночое время суток для удобства жителей. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 1,5 километров — от моста через Оккервиль до проспекта Строителей.

В контракт подрядчика входит срез поврежденного слоя асфальта, устройство двух новых уровней покрытия, профилировка обочин, а также нанесение разметик и установка знаков.