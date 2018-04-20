Дорожники приступят к ремонту двух мостов на федеральной трассе Р-23 в Псковской области 21 апреля

21 апреля в Псковской области подрядная организация приступит к ремонту двух мостовых сооружений на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь: об этом «Псковской губернии» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Мост через реку Алоль находится на 451-м километре, мост через реку Крупянка — на 461-м километре автодороги Р-23. В рамках заключенных государственных контрактов дорожники разберут на объектах мостовое полотно, заменят ремонтонепригодные балки, отремонтируют поврежденные балки пролётных строений, выполнят устройство асфальтобетонного покрытия на мостах и сопряжениях. Помимо этого на мостах будет заменено барьерное и перильное ограждение, установлены локальные очистные сооружения, нанесена дорожная разметка термопластиком. В соответствии с условиями контрактов, ремонтные работы на мостах должны завершиться не позднее 15 ноября 2018 года. На период работ на переправах будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием, а скорость движения транспорта ограничена до 50 км/час. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».