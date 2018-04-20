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Восемь несовершеннолетних зацеперов задержали на железных дорогах ЦФО с начала года
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Восемь несовершеннолетних зацеперов задержали на железных дорогах ЦФО с начала года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Восемь несовершеннолетних зацеперов задержали на железных дорогах Центрального федерального округа (ЦФО) с начала 2018 г. Об этом в рамках пресс-конференции «Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?» сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО Александр Тарушкин.
«За 2018 г. выявлено восемь несовершеннолетних зацеперов, погибших нет. Самые популярные места для зацеперов — Горьковский ход и Ярославский ход МЖД», — сказал А. Тарушкин.
Ранее он сообщил, что по требованию транспортной полиции в 2017 г. в соцсетях было заблокировано 138 страниц сообществ с зацеперским контентом.
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