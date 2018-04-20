ЮВЖД возглавил главный инженер Северо-Кавказской железной дороги

ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости . Новым начальником Юго-Восточной железной дороги , руководство которой базируется в Воронеже, стал ранее занимавший должность главного инженера Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, сообщает в пятницу правительство Воронежской области.

Нового начальника ЮВЖД представил в Воронеже 20 апреля генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров . В мероприятии принял участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев . Глава региона в своем приветственном слове подчеркнул ведущую роль ЮВЖД для экономики области и поздравил Сергея Задорина со вступлением в должность.

"Назначение нового начальника ЮВЖД — это, несомненно, важное событие не только для Юго-Восточного управления дороги и отрасли в целом, но и для Воронежской области. ЮВЖД — наш надежный партнер, ответственный налогоплательщик, крупный инвестор и работодатель на территории региона", — сказал Гусев.

Олег Белозеров поблагодарил прежнего начальника ЮВЖД, Анатолия Володько, за многолетнюю и плодотворную работу.

"Анатолий Иванович за 16 лет работы сделал очень многое для дороги. Все эти годы Юго-Восточная железная дорога работала надежно и стабильно. В 2017 году самым значительным результатом стало досрочное завершение строительства двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка-Миллерово на стратегическом направлении", — сказал Белозеров.

Глава РЖД вручил Анатолию Володько государственную награду «Орден Почета» и знак за заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» 1 степени, а Гусев — почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

Сергей Задорин, в свою очередь, заверил участников совещания в том, что продолжит поступательное развитие Юго-Восточной железной дороги.

Юго-Восточная железная дорога связывает восточные районы России и Урал с центром, а также районы севера, северо-запада и центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья. Располагается на территории 11 областей. Эксплуатационная длина дороги — более 4,235 тысяч километров.

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