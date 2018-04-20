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В районе Очаково-Матвеевское в ходе рейдов с начала года было обнаружено 10 брошенных автомобилей
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В районе Очаково-Матвеевское в ходе рейдов с начала года было обнаружено 10 брошенных автомобилей 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Очаково-Матвеевское активистами общественных пунктов охраны порядка с начала года было обнаружено 10 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Об этом сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«В 2018 г. в районе Очаково-Матвеевское выявлено 10 брошенных и разукомплектованных транспортных средств. Два из них было обнаружено в ходе проведенного на этой неделе рейда. Информация о результатах проверки передана в управу района. Если собственники этих транспортных средств не будут найдены, брошенной техникой займется ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО», которое отвечает за перемещение, временное хранение и организацию утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на территории административного округа», — сообщили в ведомстве.
В департаменте добавили, что выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств — одна из основных задач активистов общественных пунктов охраны порядка. «Брошенные и разукомплектованные транспортные средства в жилом секторе столицы не только создают массу неудобств жителям, поскольку мешают проезду спецтранспорта, проходу пешеходов, но и могут использоваться правонарушителями, в том числе экстремистски настроенными, в противозаконных целях», — пояснили в департаменте.
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