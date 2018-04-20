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Неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны под Смоленском
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Неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны под Смоленском 

Свободная пресса 50 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Неизвестные в ночь на 20 апреля осквернили мемориал участникам Второй мировой войны в городе Ельня. Вандалов разыскивает полиция. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе УМВД по Смоленской области.
В ведомстве рассказали, что хулиганы закрасили красной краской лица на портретах героев-ельнинцев (фото). Также они облили краской мраморный монумент с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» и нарисовали кресты на изображении герба Ельни.
Ранее сообщалось, что в городе Тара Омской области две школьницы шокировали местных жителей, пожарив крабовые палочки на Вечном огне.
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