Неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны под Смоленском

Неизвестные в ночь на 20 апреля осквернили мемориал участникам Второй мировой войны в городе Ельня. Вандалов разыскивает полиция. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе УМВД по Смоленской области.

В ведомстве рассказали, что хулиганы закрасили красной краской лица на портретах героев-ельнинцев (фото). Также они облили краской мраморный монумент с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» и нарисовали кресты на изображении герба Ельни.

Ранее сообщалось, что в городе Тара Омской области две школьницы шокировали местных жителей, пожарив крабовые палочки на Вечном огне.