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Специалисты Минприроды рассказали, почему убили лося в поселке Гоньба
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Специалисты Минприроды рассказали, почему убили лося в поселке Гоньба 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края рассказали о причинах визита диких животных в населенные пункты, а также пояснили действия своих сотрудников, которым пришлось убить лося в селе Гоньба.
Напомним, дикое животное зашло на приусадебный участок жителя барнаульского поселка Гоньба 22 апреля. Лось вел себя агрессивно, к тому же был ранен. Специалисты, которые не смогли выгнать животное за пределы населенного пункта, приняли решение его убить.
В министерстве отметили, что лоси каждый год заходят к людям. Причиной тому является миграция, паводок, лесные пожары и т.д. Диких животных пытаются выгнать различными способами — создание коридора, шумовые сигналы. Но не всегда это действует, особенно, если вокруг плотная застройка. Лось — животное крупное и представляет опасность для людей, поскольку его поведение непредсказуемо. В таких случаях специалисты усыпляют животное и вывозят за пределы населенного пункта.
Большую опасность представляют молодые лоси, они менее осторожны и, натыкаясь на заборы, ограждения, наносят себе травмы. Так случилось и с погибшим в селе Гоньба лосем.
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