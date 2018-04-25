Специалисты Минприроды рассказали, почему убили лося в поселке Гоньба

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края рассказали о причинах визита диких животных в населенные пункты, а также пояснили действия своих сотрудников, которым пришлось убить лося в селе Гоньба.

Напомним, дикое животное зашло на приусадебный участок жителя барнаульского поселка Гоньба 22 апреля. Лось вел себя агрессивно, к тому же был ранен. Специалисты, которые не смогли выгнать животное за пределы населенного пункта, приняли решение его убить.

В министерстве отметили, что лоси каждый год заходят к людям. Причиной тому является миграция, паводок, лесные пожары и т.д. Диких животных пытаются выгнать различными способами — создание коридора, шумовые сигналы. Но не всегда это действует, особенно, если вокруг плотная застройка. Лось — животное крупное и представляет опасность для людей, поскольку его поведение непредсказуемо. В таких случаях специалисты усыпляют животное и вывозят за пределы населенного пункта.

Большую опасность представляют молодые лоси, они менее осторожны и, натыкаясь на заборы, ограждения, наносят себе травмы. Так случилось и с погибшим в селе Гоньба лосем.