В Ростове вживую отбуксируют трактор Ростсельмаша весом 15 тонн

1 мая в Ростове-на-Дону на Театральной площади в рамках спортивно-массовых мероприятий состоится «живая» буксировка трактора Versatile 340 производства Ростсельмаша . Вес машины составляет более 15 тонн, спортсменам предстоит протащить ее на 25 метров.

Чемпионат по силовому экстриму организован Ассоциацией Российских силачей и Федерацией силовых видов спорта донского региона. Соревнования начнутся в 11 часов. Самого сильного человека выбирают на Дону уже около 40 лет. Спортсменам предстоит в течение 4-5 часов посоревноваться в нескольких дисциплинах.

Напомним, в связи с первомайскими мероприятиями Театральная площадь 1 мая будет закрыта для проезда автомобильного транспорта. Помимо этого, изменятся и схемы движения городского пассажирского транспорта.