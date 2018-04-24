В Ростове вживую отбуксируют трактор Ростсельмаша весом 15 тонн 

1 мая в Ростове-на-Дону на Театральной площади в рамках спортивно-массовых мероприятий состоится «живая» буксировка трактора Versatile 340 производства Ростсельмаша. Вес машины составляет более 15 тонн, спортсменам предстоит протащить ее на 25 метров.
Чемпионат по силовому экстриму организован Ассоциацией Российских силачей и Федерацией силовых видов спорта донского региона. Соревнования начнутся в 11 часов. Самого сильного человека выбирают на Дону уже около 40 лет. Спортсменам предстоит в течение 4-5 часов посоревноваться в нескольких дисциплинах.
Напомним, в связи с первомайскими мероприятиями Театральная площадь 1 мая будет закрыта для проезда автомобильного транспорта. Помимо этого, изменятся и схемы движения городского пассажирского транспорта.