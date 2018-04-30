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В северной части Уфы перекроют несколько улиц
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В северной части Уфы перекроют несколько улиц 

ufa1.ru 7 минут назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики дорожные службы приступают к ремонту дорог. В ближайшее время будут восстанавливать проезжую часть на улицах: Свободы, Кольцевой, Мира, Космонавтов, Машиностроителей, Кировоградской, а также на Уфимском и Индустриальном шоссе.
— Во время проведения первой стадии ремонта дорожники перекроют несколько полос дороги. На финальном этапе при укладке последнего слоя асфальта движение по некоторым улицам закроют полностью, — рассказали в городской мэрии.
Власти уже ограничили движение на улицах Мира (от ул. Комарова до ул. Новочеркасской); Коммунаров (от ул. Первомайской до ул. Розы Люксембург); Машиностроителей (от ул. Кольцевой до ул. Интернациональной); Космонавтов (от ул. Комарова до ул. Первомайской); Кольцевая (от ул. Ульяновых до ул. Александра Невского).
Городская администрация приносит извинения перед уфимцами за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
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