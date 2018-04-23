Зиповское кольцо в Краснодаре не будут закрывать для движения на время ремонта

Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Выездное совещание на месте провел сегодня мэр краевой столицы Евгений Первышов

Он обсудил с подрядчиками и специалистами перечень и график работ, которые предстоит выполнить.

Новая схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД и призвана улучшить дорожную обстановку.

Столь масштабные работы на этом участке вполне могут стать причиной пробок. О том, какие меры будут приняты во избежание это проблемы рассказал Евгений Первышов:

— Этот участок — один из важных в этапе дорожного ремонта 2018 года. «…» Основные работы, как и планировали, будут вестись в ночное время.

Ремонт «Зиповского кольца» проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контракт с Минтрансом РФ был заключен в прошлом году. Он предполагает семилетнее сотрудничество. В 2017 г. в рамках программы также вели ремонт магистральных участков краснодарских дорог.

В перечень работ по «Зиповскому кольцу» входит обновление дорожного полотна и преобразование кольцевой развязки на пересечении ул. Офицерской и ул. Ростовское шоссе в Т-образный перекресток.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что основной этап работ стартует 29 апреля.

Зеленый островок в форме круга будет уменьшен в размерах и преобразован в треугольник, второй малый зеленый островок по ул. Офицерской ближе к ул. Колхозной уберут полностью.

Таким образом будет организован прямой проезд с ул. Колхозной на ул. Офицерскую в сторону ул. Красной. При движении по ул. Колхозной в сторону ул. Ростовское шоссе предполагается оборудование постоянного правого поворота. Также он будет предусмотрен с ул. Ростовское шоссе на ул. Офицерскую в сторону ул. Красной.

Чиновники и специалисты обсудили возможные ограничения для движения транспорта во время проведения работ. Евгений Первышов подчеркнул, что данный транспортный узел важен для города, так как обеспечивает пропуск транспорта на въезд в город с ул. Ростовское шоссе и в центр — со стороны новых густонаселенных микрорайонов по ул. Московской и ул. Восточно-Кругликовской. Поэтому необходимо минимизировать ограничения движения на время проведения работ.

Полного ограничения дорожного движения на время проведения работ не потребуется, подрядчики предполагают лишь временные ограничения по полосам на отдельных участках.