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Зиповское кольцо в Краснодаре не будут закрывать для движения на время ремонта
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Зиповское кольцо в Краснодаре не будут закрывать для движения на время ремонта 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Выездное совещание на месте провел сегодня мэр краевой столицы Евгений Первышов.
Он обсудил с подрядчиками и специалистами перечень и график работ, которые предстоит выполнить.
Новая схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД и призвана улучшить дорожную обстановку.
Столь масштабные работы на этом участке вполне могут стать причиной пробок. О том, какие меры будут приняты во избежание это проблемы рассказал Евгений Первышов:
— Этот участок — один из важных в этапе дорожного ремонта 2018 года. «…» Основные работы, как и планировали, будут вестись в ночное время.
Ремонт «Зиповского кольца» проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контракт с Минтрансом РФ был заключен в прошлом году. Он предполагает семилетнее сотрудничество. В 2017 г. в рамках программы также вели ремонт магистральных участков краснодарских дорог.
В перечень работ по «Зиповскому кольцу» входит обновление дорожного полотна и преобразование кольцевой развязки на пересечении ул. Офицерской и ул. Ростовское шоссе в Т-образный перекресток.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что основной этап работ стартует 29 апреля.
Зеленый островок в форме круга будет уменьшен в размерах и преобразован в треугольник, второй малый зеленый островок по ул. Офицерской ближе к ул. Колхозной уберут полностью.
Таким образом будет организован прямой проезд с ул. Колхозной на ул. Офицерскую в сторону ул. Красной. При движении по ул. Колхозной в сторону ул. Ростовское шоссе предполагается оборудование постоянного правого поворота. Также он будет предусмотрен с ул. Ростовское шоссе на ул. Офицерскую в сторону ул. Красной.
Чиновники и специалисты обсудили возможные ограничения для движения транспорта во время проведения работ. Евгений Первышов подчеркнул, что данный транспортный узел важен для города, так как обеспечивает пропуск транспорта на въезд в город с ул. Ростовское шоссе и в центр — со стороны новых густонаселенных микрорайонов по ул. Московской и ул. Восточно-Кругликовской. Поэтому необходимо минимизировать ограничения движения на время проведения работ.
Полного ограничения дорожного движения на время проведения работ не потребуется, подрядчики предполагают лишь временные ограничения по полосам на отдельных участках.
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