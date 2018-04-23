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«Зиповское кольцо» в Краснодаре станет Т-образным перекрестком
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«Зиповское кольцо» в Краснодаре станет Т-образным перекрестком 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
29 апреля строители приступят к модернизации развязки в центре города
«Зиповское кольцо» в Краснодаре станет Т-образным перекрестком.
В ходе работ кольцевую развязку по ул. Офицерской и ул. Ростовское шоссе изменят на Т-образный перекресток. 23 апреля глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с подрядчиком и специалистами, как будут проходить работы.
«Этот участок — один из важных в этапе дорожного ремонта 2018 года. Разработана и согласована с ГИБДД схема организации дорожного движения. Основные работы, как и планировали, будут вестись в ночное время. Рассчитываю, что новая схема движения значительно улучшит дорожную ситуацию в этом районе», — сказал мэр кубанской столицы.
Ремонт путепровода по ул. Офицерской будет проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ.
По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в ходе работ, основной этап которых стартует 29 апреля, будет полностью изменена конфигурация перекрестка. В частности, зеленый островок в форме круга уменьшат в размерах и преобразуют в треугольник, второй малый зеленый островок по ул. Офицерской ближе к ул. Колхозной уберут полностью.
В мэрии уточнили, что полного перекрытия движения по «Зиповскому кольцу» при проведении ремонта не потребуется. Возможно, введут временное ограничение движения по полосам на отдельных участках улиц, выходящих на перекресток, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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