«Зиповское кольцо» в Краснодаре станет Т-образным перекрестком

29 апреля строители приступят к модернизации развязки в центре города

«Зиповское кольцо» в Краснодаре станет Т-образным перекрестком.

В ходе работ кольцевую развязку по ул. Офицерской и ул. Ростовское шоссе изменят на Т-образный перекресток. 23 апреля глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с подрядчиком и специалистами, как будут проходить работы.

«Этот участок — один из важных в этапе дорожного ремонта 2018 года. Разработана и согласована с ГИБДД схема организации дорожного движения. Основные работы, как и планировали, будут вестись в ночное время. Рассчитываю, что новая схема движения значительно улучшит дорожную ситуацию в этом районе», — сказал мэр кубанской столицы.

Ремонт путепровода по ул. Офицерской будет проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в ходе работ, основной этап которых стартует 29 апреля, будет полностью изменена конфигурация перекрестка. В частности, зеленый островок в форме круга уменьшат в размерах и преобразуют в треугольник, второй малый зеленый островок по ул. Офицерской ближе к ул. Колхозной уберут полностью.

В мэрии уточнили, что полного перекрытия движения по «Зиповскому кольцу» при проведении ремонта не потребуется. Возможно, введут временное ограничение движения по полосам на отдельных участках улиц, выходящих на перекресток, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.