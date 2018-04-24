«Сидим без отопления и горячей воды»: в Кировском районе остыли батареи

Екатеринбургская теплосетевая компания начала испытание магистральных сетей температурным максимумом. Такую проверку для труб устраивают раз в пять лет, чтобы проверить их прочность. Проверка пройдет с 8:00 вторника, 24 апреля, до 14:00 среды, 25 апреля.

Жители Пионерского жалуются, что сидят без отопления и горячей воды с 17:00 23 апреля.

— Уральская, 65. Сидим без отопления и горячей воды. В диспетчерской «Урал-СТ» ответили, что отопления и воды не будет до 25 апреля. Говорят про испытания на теплосетях. В квартире уже прохладно. Еще в диспетчерской сказали, что будет отключено 177 домов. А в новостях было, что батареи отключать не будут, — рассказали Е1.RU жители дома.

Мы писали, что утром 24 апреля от Ново-Свердловской ТЭЦ пойдет вода температурой до 115 градусов. На центральных теплопунктах ее снизят до 80–85 градусов, и такая вода попадет в батареи в квартирах. При этом обычная температура в радиаторах — 60 градусов. Испытания коснутся не всего города, а только примерно 40% потребителей — жителей Октябрьского, Кировского, Чкаловского и Ленинского районов.

ЕТК сообщала, что в старых домах с открытой схемой теплоснабжения, где одна и та же вода попадает в батареи и краны, горячую воду на время испытаний отключат, чтобы люди не обожглись. В новых домах с закрытой схемой и с исправными индивидуальными теплопунктами ее отключать не должны.

Также отключать отопление и горячую воду планировали на социальных объектах, таких как больницы, поликлиники, школы, детские садики.

При этом остывать батареи в жилых домах не должны. Мы передали информацию от жильцов дома пресс-службе ЕТК.

— Управляющие компании в этом секторе не должны были закрывать системы отопления. Тем самым они сводят на нет наши испытания, — заявили в пресс-службе. — Их предупреждали. Но они зачем-то отключили отопление. Вероятно, опасаются за техническое состояние своих систем. Но опасения необоснованны. Мы выше, чем было в зимнее время, не поднимаем температуру. Сейчас наши сотрудники будут звонить и вести переговоры.