В Екатеринбурге закончились испытания сетей: в дома должны вернуть отопление и горячую воду

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) завершила испытания сетей кипятком. Они начались вчера, и из-за них жители нескольких районов города остались без отопления и горячей воды.

Энергетики накануне пояснили, что полностью отключать отопление управляющие компании не должны были, но многие из них перестраховались, тем самым снизив эффект от самих испытаний, которые должны выявить проблемные места.

На нашу редакционную почту второй день поступают сообщения об остывших батареях и отсутствии горячей воды.

— Они что, не могли посмотреть прогноз погоды? — возмущается читательница E1.RU с Пионерки. — Такой снегопад, а у нас ни воды, ни тепла. Как такое вообще возможно? И как они собираются теперь ремонтировать трубы, которые прорвало, если такой снег лежит? Задайте им этот вопрос!

Мы задали. В ЕТК нас заверили, что последствия всех аварий на теплосетях, которые случились в ходе испытаний, ликвидируются и будут устранены в ближайшее время. Больших повреждений было три: на улице Крестинского, 59, на улице Куйбышева, 86/1 и на улице Циолковского, 84.

— Из-за противодействия некоторых УК Кировского, Ленинского и Октябрьского районов, отключивших отопление вопреки договоренности и нарушивших расчетные режимы испытаний, подключение потребителей затянулось, — пояснили в ЕТК. — Кроме того, специалистам компании пришлось в авральном порядке проводить корректировку гидравлических режимов, а энергетикам Ново-Свердловской ТЭЦ — пересматривать схемы нагрузки оборудования.

Сейчас всё функционирует в рабочем режиме. И если в домах Екатеринбурга до сих пор нет тепла или горячей воды, нужно обращаться в свои УК и ТСЖ.